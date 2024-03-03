Пугачеву заподозрили в обмане фанатов

Певицу Аллу Пугачеву заподозрили в обмане своих же фанатов. Мол, артистка обещала поклонникам выход новых песен к своему юбилею, чего по итогу не произошло.

Напомним, 1 марта вышел первый за 16 лет альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S». В него вошло два десятка аудиозаписей песен с юбилейного концерта певицы в Кремлевском дворце в 2019 году. То есть все фанаты Пугачевой смогли насладиться ими еще тогда. Так что релиз нынешнего альбома не стал большим событием - старые композиции попросту неинтересны публике.

Сразу после этого Алла Пугачева завила, что она даже не знала о выходе такого альбома. Однако ее тут же подловили на лжи. Ибо не знать певица попросту не могла.

«Никто бы не рискнул делать такой сюрприз к юбилею без ведома Пугачевой. Но надо же отвести от себя подозрения в заработке, когда твой муж иноагент. На стриминговых сервисах могут размещать материал только его правообладатели», - пишет «Комсомольская правда».

Возмутились вранью и фанаты певицу. Они пристыдили Пугачеву словами ее же песни: «Я прошу, не надо, говорить неправду…».