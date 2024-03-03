Поклонники решили, что Кристина Асмус вернулась к Гарику Харламову
Появились слухи, что звёздная пара, которая развелась четыре года назад, вновь воссоединилась. Не так давно стало известно, что Асмус и Харламов расстались со своими избранниками, с которыми начали встречаться после развода. А 28 февраля, в день рождения Гарика, его экс-супруга опубликовала многозначительное поздравление: «Семья. С днём рождения». Поклонники сразу решили, что знаменитости теперь вновь живут вместе. В окружении бывшей пары ничего конкретного на этот счёт сказать пока не могут.
«Я знаю, что Гарик действительно расстался с Катей Ковальчук. Она сейчас по Америке путешествует. Крис тоже перестала со своим Евдокимовым в люди выходить, совместные фотки с розовым соплями больше не постит. Мне кажется, они разъехались. Но, правда, и с Гариком вместе их пока никто не видел. Хотя, может, они просто шифруются», – поделилась с нами одна из коллег Кристины Асмус.
В театре Ермоловой, где служит Кристина Асмус, информацию не подтвердили, но и не опровергли.
«К репертуарной политике театра личная жизнь актрисы не имеет никакого отношения», – ответили нам в отделе по связям с общественностью.
Сами же экс-супруги пока никак не комментируют появившиеся слухи.