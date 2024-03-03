Поклонники решили, что Кристина Асмус вернулась к Гарику Харламову

«Я знаю, что Гарик действительно расстался с Катей Ковальчук. Она сейчас по Америке путешествует. Крис тоже перестала со своим Евдокимовым в люди выходить, совместные фотки с розовым соплями больше не постит. Мне кажется, они разъехались. Но, правда, и с Гариком вместе их пока никто не видел. Хотя, может, они просто шифруются», – поделилась с нами одна из коллег Кристины Асмус.