Леонтьев назвал условия для возвращения на большую сцену

Известный певец Валерий Леонтьев рассказал, что что ему сложно выступать так же интенсивно, как ранее, показывать шоу-балет. Вместе с тем, заметил шоумен, он не исключает возвращения на большую сцену. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист пояснил, что выйдет на сцену только в России и только после завершения боевых действий. Он добавил также, что исключается исполнение композиций вживую.

Отмечается, что нежелание певца выступать на большой сцене обусловлено страхом перед пустым залом и тем, что он опасается тех или иных сбоев, ошибок в программе.

По данным канала, Валерий Яковлевич отказался провести масштабный концерт в Дубае. При этом он сослался на то, что «годы берут свое», статус вечно молодого артиста поддерживать всё сложнее.