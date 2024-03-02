Бари Алибасова выписали из больницы

Алибасову 76 лет. В 1966 году вместе с Михаилом Араповым он основал джазовый ансамбль "Интеграл", стал его лидером и вокалистом, также играл на барабанах. В 1989 году "Интеграл" прекратил существование, и в это же время Алибасов создал в Москве поп-группу "На-На", стал ее художественным руководителем и продюсером, а также автором музыки ко многим песням. В первой половине 1990-х годах. "На-На" утвердилась в качестве одного из наиболее популярных музыкальных коллективов России (среди известных песен того периода - "Пустынный пляж", "Упала шляпа", "Фаина"). Группа существует и в настоящее время.