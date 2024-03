Певица Билли Айлиш бросила парня после сна об актере Кристиане Бэйле

Певица Билли Айлиш во время нового интервью призналась, что однажды увидела во сне звезду "Бэтмена" Кристиана Бэйла и после этого бросила бойфренда. Ее цитирует Page Six. "Пару лет назад мне приснился Кристиан Бэйл, мы сидели в маленьком кафе, залитом солнечным светом, и я поняла, что нужно порвать с парнем. Правда, я проснулась и будто пришла в чувство", - рассказала 22-летняя певица на встрече с номинантами на премию "Оскар". Айлиш, песня которой "What Was I Made For?" из саундтрека к фильму "Барби" претендует на "Оскар", не рассказала, кого имеет в виду. СМИ известно о ее романе с певцом Джесси Рутерфордом - артисты встречались около семи месяцев и расстались в мае 2023 года. В начале февраля песня "What Was I Made For?" была удостоена "Грэмми" в категории "Песня года". До этого за нее певица получила премию "Золотой глобус".