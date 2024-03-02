Певица Анна Асти вернулась в Россию и готовится к возобновлению частных выступлений после «голой» вечеринки. Telegram-канал Mash опубликовал райдер исполнительницы.

По данным канала, участие в мероприятии сильно ударило по финансам артистки. В частности, она потеряла 13 млн рублей из-за отмены новогодних корпоративов.

Журналисты напомнили, что в январе Асти вместе с мужем покинула Россию. После возвращения она снизила гонорар с 10 до 7 млн рублей.

Согласно райдеру, певице требуется при перелетах бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. Допускаются только пятизвездочные гостиницы таких сетей, как Radisson, Marriott, Hilton.

В люкс-номере должны быть увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашина и меню подушек. В области питания предусмотрены горячие блюда, фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мёд, швейцарский шоколад и 10 бутылок воды. В гримерке должны быть Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon.