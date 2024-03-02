Гальцев рассказал, что три года работал в театре бесплатно

Артист Юрий Гальцев, являющийся уроженцем Кургана, работал в девяностые годы в петербургском театре, не получая зарплаты. Об этом он рассказал в беседе с блогером Павлом Кейвом. Информацию об этом юморист опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я три года не получал зарплату, хотя играл в театре. Это было в девяностые годы, приходилось подрабатывать дворником, сторожем. Раньше я стеснялся об этом говорить, а сейчас не скрываю», — рассказал Гальцев.

По словам Гальцева, он натягивал шапку и поднимал воротник, когда работал дворником на улице Моховой. Он добавил, что тогда боялся, вдруг его коллеги увидят и ему будет стыдно.

«Я не предал профессию и остался артистом. Но многие в девяностые не выдержали трудностей и пропали в небытие», — отметил Гальцев.