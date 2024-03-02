Михаил Гребенщиков рассказал о страхе перед Пугачевой

«Алла Борисовна — очень мудрый человек, с юмором, справедливый. Если она ругает, то очень это страшно. Все время бывали какие-то невзаимопонимания: то микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне, наоборот, было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается», — заявил Гребенщиков.