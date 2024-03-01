Катя Лель призналась, что предчувствовала смерть Жириновского

Что-то мы смеялись, он шутил, и я на него посмотрела так, у меня почему-то было такое ощущение... Я на него очень внимательно посмотрела, какое-то было у меня предчувствие, что я его больше не увижу в живую. Удивительно, странно... Но у меня интуиции часто подсказывает очень такие моменты тонкие, — отметила исполнительница.