Продюсер объяснил, почему Лобода не стала популярной на Украине

Продюсер Сергей Лавров объяснил, что певица Светлана Лобода «не прижилась» на Украине из-за незнания языка. Об этом сообщает «МК».

Эксперт отметил, что у артистки нет хитов на украинском. «Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает», — добавил Лавров.

Продюсер считает, что певица находится в незавидном положении — она лишилась заказчиков, на которых зарабатывала большие деньги. Сейчас же Лободе приходится «выживать», устраивая массовые концерты.

«Где-то в Таиланде недавно выступала — я смотрю видео с концерта, прямо сарай-сарай. Это не так, как раньше, когда она лучшие концертные площадки в Москве собирала», — сказал Лавров.