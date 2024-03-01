Продюсер объяснил, почему Лобода не стала популярной на Украине
Продюсер Сергей Лавров объяснил, что певица Светлана Лобода «не прижилась» на Украине из-за незнания языка. Об этом сообщает «МК».
Эксперт отметил, что у артистки нет хитов на украинском. «Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает», — добавил Лавров.
Продюсер считает, что певица находится в незавидном положении — она лишилась заказчиков, на которых зарабатывала большие деньги. Сейчас же Лободе приходится «выживать», устраивая массовые концерты.
«Где-то в Таиланде недавно выступала — я смотрю видео с концерта, прямо сарай-сарай. Это не так, как раньше, когда она лучшие концертные площадки в Москве собирала», — сказал Лавров.
Напомним, что по оценкам СМИ, из-за отказа выступать в России Лобода потеряла до 300 млн рублей ежегодного дохода. После начала спецоперации она продала свое имущество в РФ, осудила действия Москвы и покинула страну.