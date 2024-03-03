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Анна Asti вернулась в Россию

Певица Анна Asti вернулась в Россию на фоне слухов об отмене тура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анна Asti вернулась в Россию
© Газета.Ru

По данным издания, сейчас артистка готовится к возобновлению частных мероприятий.

В своих соцсетях Asti рассказала, что по приезде она посетила подопечных фонда Доктора Лизы - певица провела вместе с детьми несколько часов, а в конце исполнила свою композицию "Феникс". Артистка подарила детям подарки и перевела на счет организации 4 млн рублей. Также, сообщила Asti, она открыла собственный благотворительный фонд "Феникс".

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах - Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер рассказал, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.

Асти покинула Россию после «голой вечеринки»

Анна Asti после участия в "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года лишилась 13 миллионов рублей из-за отмены новогоднего корпоратива.

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