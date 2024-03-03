Певица Анна Asti вернулась в Россию на фоне слухов об отмене тура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, сейчас артистка готовится к возобновлению частных мероприятий.

В своих соцсетях Asti рассказала, что по приезде она посетила подопечных фонда Доктора Лизы - певица провела вместе с детьми несколько часов, а в конце исполнила свою композицию "Феникс". Артистка подарила детям подарки и перевела на счет организации 4 млн рублей. Также, сообщила Asti, она открыла собственный благотворительный фонд "Феникс".

27 февраля Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на собственный источник, что концерты Анны Asti сорвались уже в пяти городах - Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что отменить могут весь тур звезды. Инсайдер рассказал, что поклонники артистки начали сдавать билеты даже там, где об отменах концертов не заявляли.