Музыкальный критик сравнил Пугачеву с Челентано

«Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу», — сказал критик.