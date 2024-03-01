СМИ: Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте
Администрация поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратила почти миллион бюджетных рублей на концерт певицы Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский». Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновники приобрели около 300 билетов на выступление, запланированное на 3 марта. В администрации пояснили, что хотели устроить небольшой праздник, но отменили все, столкнувшись с критикой местных жителей. Вместе с тем представители БКЗ «Октябрьский» подтвердили, что запланированное выступление состоится.
Ранее концерты певицы отменили во Владивостоке, Иркутске, Братске и Красноярске. Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что директор артистки не верит в шансы Орбакайте продолжить гастрольную деятельность в России.