Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

Администрация поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратила почти миллион бюджетных рублей на концерт певицы Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский». Об этом сообщает Mash со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники приобрели около 300 билетов на выступление, запланированное на 3 марта. В администрации пояснили, что хотели устроить небольшой праздник, но отменили все, столкнувшись с критикой местных жителей. Вместе с тем представители БКЗ «Октябрьский» подтвердили, что запланированное выступление состоится.