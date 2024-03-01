Инстасамка перепела песню Кати Лель «Мой мармеладный»

Певица Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева ), являющаяся уроженкой Тюменской области ( Тобольск ), выпустила новую песню «Мой мармеладный». Об этом артистка сообщила в своем telegram-канале.

«Песня INSTASAMKA — Мой мармеладный. Слушать на всех платформах», — указано в сообщении.

Перед этим композицию исполняла певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина). Первая версия песни «Мой мармеладный» стала вирусной в англоязычном Tik-Tok после тренда, где под композицию пользователи соцсети надевали шубы, ушанки и рассказывали о смешных ситуациях из жизни. Ранее URA.RU писало, что концерт Instasamka & Moneyken в Тюмени состоится 30 марта.