Харламов рассказал о спорах с Мусагалиевым

Комик Гарик Харламов признался в беседе с aif.ru, что любит спорить с юмористом Азаматом Мусагалиевым.

© ТНТ

Харламов назвал Мусагалиева «строгим учителем». Комики вместе работают в шоу «Кстати» и передаче «Звезды».

«С Азаматом мы еще очень любим поспорить на разные темы: «Почему муха сидит, а не стоит?», «Существует ли капустофель — гибрид картофеля и капусты?» В этом всегда есть искренние эмоции», — поделился артист.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.