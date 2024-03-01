Бари Алибасов выписался из больницы

Музыкального продюсера и основателя группы "На-На" Бари Алибасова выписали из больницы. По данным Telegram-канала SHOT, он чувствует себя хорошо и планирует вскоре вернуться к работе.

76-летнего Алибасова госпитализировали в воскресенье с подозрением на инсульт. Позднее родные продюсера заявили, что у него случился гипертонический криз. Долгое время пациент находился в реанимации для того, чтобы ему устроили "принудительный отдых".