Гагарина ответила на слухи об отказе исполнять гимн России

Певица Полина Гагарина опровергла слухи о якобы ее отказе исполнять гимн России
Певица Полина Гагарина опровергла слухи, согласно которым она отказалась исполнять гимн России. В разговоре с Aif.ru, она заявила, что подобные заявления – полное вранье.
«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», —подчеркнула артистка.
Напомним, ранее стало известно, что Полина Гагарина не сможет выступить с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Тогда сообщалось, что Гагарина не смогла перенести запланированный ранее корпоратив.
Ранее произошел скандал с участием Полины Гагариной. Во время съемок шоу «Голос» на Первом канале Гагарина обиделась на коллег и покинула студию.