Гагарина ответила на слухи об отказе исполнять гимн России

Певица Полина Гагарина опровергла слухи, согласно которым она отказалась исполнять гимн России. В разговоре с Aif.ru, она заявила, что подобные заявления – полное вранье.

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«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», —подчеркнула артистка.

Напомним, ранее стало известно, что Полина Гагарина не сможет выступить с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии. Тогда сообщалось, что Гагарина не смогла перенести запланированный ранее корпоратив.