Модель Playboy рассказала о странностях Леонардо Ди Каприо

По словам Конингс таблоиду Daily Mail , она встретила Ди Каприо в закрытом ночном клубе в Лос-Анджелесе. Менеджер звезды сопроводил модель к его столику, где они вместе выпили несколько коктейлей и поцеловались. Однако модель отметила, что это знакомство не стало для нее чем-то особенным.

После этого Конингс отказалась отправиться домой к Ди Каприо, что, по ее словам, ошеломило актера. Тем не менее, он принял это решение с уважением. Модель также упомянула, что слышала о странных предпочтениях актера от своих знакомых. Например, одна подруга рассказала, что Ди Каприо надевал наушники во время секса, чтобы избежать слышимости, а другая утверждала, что он даже положил ей подушку на голову.