Певица Алла Пугачева спустя 16 лет выпустила новый альбом «P.S». Об этом сообщает издание Kp.ru.

В ночь на 1 марта 2024 года состоялся релиз нового альбома Аллы Пугачевой. В него вошли live-версии песен из прощального концерта артистки. В последний раз Пугачева выпускала альбом в 2008 году. Тогда она представила публике «Приглашение на закат».

В новый альбом вошли такие песни, как «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Святая ложь», «Вольная», «Кругом голова» и т.д.

Напомним, что в 2019 году в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Пугачевой «P.S». Стоимость билетов на прощальное шоу артистки достигала 70 тысяч рублей.

Ранее певица Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачева «испоганила» ее трек. В начале 90-х Пугачева исполняла песню «Россия» авторства Ильи Резника. Подробности смотрите в этой новости.