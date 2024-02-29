Оксана Самойлова дала совет Лерчек, обвинившей ее в плагиате
Пару дней назад в российском блогинге разразился громкий скандал. Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) дала интервью, в котором обвинила Оксану Самойлову в плагиате. Она заявила, что «один крупный блогер» скопировала ее «колесо фортуны». Причем скопировала, намекнула Лерчек, плохо: звезда поменяла колесо на сундучки, при этом в анонсе произнесла слово «прокрутка».
«Мне команда присылает и говорит: "Интересно, а что там крутится, если колеса нет?"» — посмеялась блогерша.
Имени своей конкурентки сама Лерчек не произнесла — но на прямой вопрос ведущей Лауры Джугелии, идет ли речь о Самойловой, ответила утвердительно. Пользователи Сети, затаив дыхание, принялись ждать реакции Оксаны, но так и не дождались. И теперь понятно почему. На вечеринке Проводы зимы: Super x VK мы уточнили у мамы четверых, что она думает насчет обвинений оппонентки. И хотя супруга Джигана тоже не назвала свою обидчицу по имени, зато в красках ее описала и дала ей недвусмысленный совет.
«Это та, у которой два уголовных дела, которая считает себя лучше других и принижает своих друзей? И хайпится на том, что она не платила налоги? Мне кажется, ей стоит заняться своей жизнью. Пускай пользуется моим именем — у нее, видимо, все очень плохо, поэтому пускай хайпит на мне. Мне все равно»
Оксана Самойлова, блогер
У Лерчек, напомним, есть мотивы злословить в сторону Оксаны. После того как на Чекалину завели уголовное дело за неуплату налогов, Самойлова тоже попала под прицел ФНС, но в отличие от конкурентки оказалась чиста.
* Запрещен в РФ.