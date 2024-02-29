Голая, но с утюгом: домработница странно встретила режиссера Кончаловского дома

Звезды просто вынуждены обращаться за помощью к работникам по дому, ведь с их бешеной занятостью заниматься домашним хозяйством самостоятельно просто невозможно. Казалось бы, звучит это очень даже хорошо. Приходишь домой, а у тебя уже чисто, поглажено и постирано… Но очень часто у знаменитостей случаются неприятные ситуации, которые шокируют их.

Однажды домработница привела в шок российского кинорежиссера Егора Кончаловского. Мужчина работал в офисе «Мосфильма», но что-то забыл дома и был вынужден вернуться раньше обычного. Когда он зашел домой, увидел перед собой необычную картину: его помощница по дому была нагая, но при этом выполняла обязанности и не ожидала увидеть хозяина жилья.

«Она абсолютно голая стоит и гладит. При этом были на ней маленькие розовые эротические носочки. Если бы не было носочков, она была бы менее голая. Я зашел, она растерялась, немного покричала и спряталась за утюг», — заявил деятель искусства, который совершенно не знал, как реагировать на такое «приветствие».