Голая, но с утюгом: домработница странно встретила режиссера Кончаловского дома
Звезды просто вынуждены обращаться за помощью к работникам по дому, ведь с их бешеной занятостью заниматься домашним хозяйством самостоятельно просто невозможно. Казалось бы, звучит это очень даже хорошо. Приходишь домой, а у тебя уже чисто, поглажено и постирано… Но очень часто у знаменитостей случаются неприятные ситуации, которые шокируют их.
Однажды домработница привела в шок российского кинорежиссера Егора Кончаловского. Мужчина работал в офисе «Мосфильма», но что-то забыл дома и был вынужден вернуться раньше обычного. Когда он зашел домой, увидел перед собой необычную картину: его помощница по дому была нагая, но при этом выполняла обязанности и не ожидала увидеть хозяина жилья.
«Она абсолютно голая стоит и гладит. При этом были на ней маленькие розовые эротические носочки. Если бы не было носочков, она была бы менее голая. Я зашел, она растерялась, немного покричала и спряталась за утюг», — заявил деятель искусства, который совершенно не знал, как реагировать на такое «приветствие».
Отметим, что странные истории с персоналом дома звезды рассказывают все чаще. Недавно, например, Яна Рудковская вспомнила вопиющую наглость своих помощниц: женщины наряжались в наряды звезды и мылись в ее ванне.
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