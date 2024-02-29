Ковальчук уехала в США с известным актером после расставания с Харламовым

— Если в сегодняшнем дне у вас есть хоть малейшая возможность, несмотря на все невзгоды, — радоваться, танцевать, улыбаться — делайте это! Изо всех сил! Нет ни прошлого, ни будущего, поэтому отпустите все, что вас тревожит, есть только сейчас, — написала она в своем микроблоге.