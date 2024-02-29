Ковальчук уехала в США с известным актером после расставания с Харламовым
Актриса Катерина Ковальчук уехала в Соединенные Штаты с коллегой Владиславом Ценевым после разрыва с юмористом Гариком Харламовым.
31-летняя Ковальчук поделилась кадрами из поездки. На видеоролике Катерина танцует и смеется вместе с актером.
— Если в сегодняшнем дне у вас есть хоть малейшая возможность, несмотря на все невзгоды, — радоваться, танцевать, улыбаться — делайте это! Изо всех сил! Нет ни прошлого, ни будущего, поэтому отпустите все, что вас тревожит, есть только сейчас, — написала она в своем микроблоге.
Ковальчук добавила, что иногда она испытывает грусть и тревогу, бывают моменты, когда ей «трудно и очень больно», но она научилась с этим справляться.
Накануне бывшая супруга юмориста Кристина Асмус тепло поздравила Харламова с днем рождения. В личном блоге актриса назвала его семьей. Свое сообщение она сопроводила эмодзи в виде сердца.
Недавно Харламов стал гостем программы «Натальная карта». В разговоре с тарологом Олесей Иванченко он сказал, что сейчас одинок. Для многих поклонников это стало неожиданностью, так как недавно Харламов и Ковальчук демонстрировали гармонию в отношениях.