Мужа Нюши заметили с незнакомой девушкой

Telegram-канал «Только никому» сообщает, что мужа певицы Нюши Игоря Сивова заметили на публике с незнакомой девушкой. В начале 2024 года поклонники артистки заметили, что она перестала публиковать совместные фото с супругом и сняла обручальное кольцо, но ее представитель отрицает слухи об их разводе.

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На опубликованных каналом кадрах девушка, чья личность неизвестна, целует в щеку мужчину, черты лица которого с трудом можно различить. По информации канала, это супруг Нюши.

Артистка вышла замуж за Сивова в 2017 году. Пара воспитывает двух общих детей: их дочери Симбе-Серафиме пять лет, а сыну Саффрону два года. От предыдущего брака у Сивова есть двое сыновей — Матвей и Мирон. Мальчики часто проводят время с отцом и его семьей. Нюша говорила, что смогла подружиться с детьми супруга.