Уехавший из РФ внук Пугачевой объявил о концерте в США

Внук Аллы Пугачевой и музыкант Никита Пресняков, который уже почти полтора года живет в США, анонсировал свой концерт в Лос-Анджелесе, билеты на него стоят от 40 до 50 долларов. Об этом сообщает WomanHit.

Напомним, что, уехав из России, Пресняков и его жена Алена Краснова обосновались в Лос-Анджелесе. До этого музыкант занимался в США съемкой и продюсированием музыкальных клипов.

Теперь же Пресняков анонсировал свой концерт. Он получил название «Ночь хитов нулевых» и пройдет 8 марта в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.