Зацепин рассказал о конфликте с Губиным из-за высмеивающей рост певца песни

Певец Антон Зацепин в интервью «СтарХиту» признался, что Андрей Губин конфликтовал с Игорем Николаевым из-за песни «Ниже ростом только Губин».

«Был конфликт у Губина с автором песни, с Игорем Николаевым. Я Андрею сочувствую и уважаю его, поэтому эту песню больше не пою. Поначалу Андрей очень позитивно ко всему относился. Мы руки друг другу жали и даже собирались вместе песню записать. Потом что-то случилось», — рассказал Зацепин.

По словам артиста, эта песня стала в некотором роде триггером для Губина. При этом Зацепин признал, что в свое время трек пользовался популярностью, так как он воспользовался «шансом».

Известно, что врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, до этого Губин заявлял о проблемах с сердцем.