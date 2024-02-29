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Певец Антон Зацепин: Губин обиделся на Игоря Николаева за песню про его рост

Певец Антон Зацепин в интервью «СтарХиту» признался, что Андрей Губин конфликтовал с Игорем Николаевым из-за песни «Ниже ростом только Губин».

Зацепин рассказал о конфликте с Губиным из-за высмеивающей рост певца песни
© РИА Новости

«Был конфликт у Губина с автором песни, с Игорем Николаевым. Я Андрею сочувствую и уважаю его, поэтому эту песню больше не пою. Поначалу Андрей очень позитивно ко всему относился. Мы руки друг другу жали и даже собирались вместе песню записать. Потом что-то случилось», — рассказал Зацепин.

По словам артиста, эта песня стала в некотором роде триггером для Губина. При этом Зацепин признал, что в свое время трек пользовался популярностью, так как он воспользовался «шансом».

Известно, что врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, до этого Губин заявлял о проблемах с сердцем.

Недавно сообщалось, что Андрей Губин планирует возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тысяч рублей. Артисту предстоит побороть проблемы с дикцией и мимикой, чтобы иметь возможность выступать перед публикой.

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