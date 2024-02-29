Зацепин оправдался перед Дубцовой за слова о незаслуженной победе на «Фабрике звезд»

«В общем-то, я много хвалебных слов ей адресовал. Ира же услышала то, что услышала. Действительно, у шоу-бизнеса свои правила игры, и Ира очень грамотно их усвоила. А я не тот человек, который играет по правилам, которые ему не подходят. Не знаю, чего она так кипятится», — оправдался Зацепин.