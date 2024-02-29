Жена Бибера в подавленном состоянии вышла на публику после тревожного сообщения отца

Модель Хейли Бибер впервые заметили с мужем, певцом Джастином Бибером, после тревожного сообщения ее отца. Об этом пишет Daily Mail.

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Супруги попали в объективы папарацци 28 февраля в Лос-Анджелесе. Они приехали на автомобиле Tesla Cybertruck в церковь. Модель и ее супруг выглядели грустными. Хейли Бибер вышла на публику в ярком желтом свитере с ромбами, темных мешковатых джинсах, черных лоферах и очках в черной оправе. Она также надела массивные серьги и взяла кожаную сумку. Джастин Бибер появился на улице в темно-сером худи, черном шарфе, бежевых брюках и ботинках.

Накануне актер Стивен Болдуин обратился к поклонникам с просьбой помолиться за свою дочь, модель Хейли Бибер, и ее супруга, певца Джастина Бибера.

«Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу», — написал Стивен Болдуин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).