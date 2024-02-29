Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове

Певцы Shaman и Николай Басков снялись в документальном фильме РЕН-ТВ «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир», об этом пишет intermedia.

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Фильм расскажет о становлении одного из самых популярных российских поп-певцов советского и постсоветского пространства. В рамках документального фильма зрителям впервые покажут детей Юрия Шатунова, которых тот прятал от внимания общественности.