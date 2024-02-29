Ранее стало известно, что сотрудники Ксении Собчак признаны виновными в вымогательстве у главы «Ростеха» . Они приговорены к семи годам тюремного заключения. Российский режиссер Тигран Кеосаян прокомментировал информацию и высказал удивление, как удалось избежать наказания Ксении Собчак .

«Просто количество выползаний из разных ситуаций этого существа, как мне кажется, превысило все санитарно-гигиенические нормы на квадратный сантиметр. Мне кажется, Ксения Анатольевна должна понимать, что конец ее очень грустный», - заявил режиссер.

Что касается Ксении Собчак, она предпочла не реагировать на выпад и заявила, что собирается помочь своим сотрудникам выйти на свободу. Также Собчак планирует подать в суд на НТВ за использование ее материалов в двух документальных фильмах о ее деятельности, клевете и защите чести и достоинства.