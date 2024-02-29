Прохор Шаляпин заявил, что старые артисты не хотят уступать место молодежи

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с «Пятым каналом», что старые звезды эстрады не хотят уступать место молодым исполнителям.

Шаляпин уверил, что «не умаляет заслуг народных артистов», однако считает, что народ хочет видеть новые лица в шоу-бизнесе. Музыкант отметил, что в «голубых огоньках» выступают одни и те же певцы десятилетиями. По его мнению, это «издевательство» над публикой. Он считает, что не стоит «так насиловать» зрителей.

«У нас так принято, что никто не хочет уступать место, вцепится, а народ не хочет вас видеть. Только вам надо, вы занимаете просто чужие уже места под солнцем. Получили, заработали — уже на дачу можно или заняться преподавательской деятельность», — рассказал певец.

Шаляпин обратился к Надежде Бабкиной и Надежде Кадышевой с просьбой, чтобы те «выдвигали вперед молодые кадры».

8 декабря 2023 года певица Вика Цыганова сообщила, что не будет смотреть традиционную программу «Новогодний голубой огонек». Она назвала подобные шоу «пошлостью».