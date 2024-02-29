Ивлеева решила голосовать за Путина после его выступления

Блогер Анастасия Ивлеева после просмотра послания президента России Владимира Путина решила поддержать его в президентских выборах. Она заявила, что готова проголосовать за инициативы и проекты, которые были озвучены в послании.
«В этом году первый раз смотрела послание президента. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева в своем telegram-канале.
Она добавила, что впервые за много лет обратила внимание на важные вопросы и в данный момент старается более глубоко разобраться в них.
Владимир Путин 29 февраля огласил послание Федеральному посланию, которое стало рекордным по длительности. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.