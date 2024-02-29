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Суд Москвы во второй раз отказал Алибасову в иске к магазину оргтехники

Пресненский суд Москвы вернул музыканту Бари Алибасову иск против магазина оргтехники. Об этом сообщили на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд снова отказал Алибасову в иске к магазину оргтехники
© РИА Новости

Причиной возвращение стало то, что не были исправлены недостатки искового заявления и документов.

25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео». Помощница артиста Елена сообщила «Газете.Ru», что причиной подачи искового заявления стала неисправленная техника, купленная в магазине.

По словам помощницы Алибасова, музыкант купили игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, но он «не тянул даже танчики». Речь идет о компьютерной игре World of Tanks. Технику несколько раз относили на ремонт, но ноутбук продолжал «тормозить», утверждает сторона Алибасова.

«Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь досудебно. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело», — рассказала помощница музыканта.

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