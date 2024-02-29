Суд снова отказал Алибасову в иске к магазину оргтехники

«Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь досудебно. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело», — рассказала помощница музыканта.