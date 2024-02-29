Погребняк рассказала о процессе развода с экс-супругом

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка блогер Мария Погребняк рассказала, как переживала развод с супругом. Отношения партнеров начались еще во время учебы в школе, вместе они преодолели многие трудности и занимались воспитанием троих детей.

— О разводе надо думать в тот момент, когда вы приняли решение выйти замуж! Это не цинизм, а, к сожалению, проза жизни. У нас за плечами было почти 20 лет брака, и его итог — развод, — написала Погребняк в своем микроблоге.

По словам знаменитости, развод дался легко — без скандалов и раздела совместно нажитого имущества. При этом пара старалась максимально не вовлекать в этот процесс детей. Однако Погребняк отметила, что не была бы уверена в подобном исходе, если бы развод произошел раньше, либо же при отсутствии у нее собственного бизнеса.

Преображенский районный суд столицы расторг брак футболиста Павла Погребняка и его супруги Марии Шаталовой 7 сентября. Слухи о расставании звездной пары появились еще в апреле. Отмечалось, что причиной развода могли стать измены со стороны футболиста. Шаталова участвовала в проекте «Звезды в Африке», а в это время футболист отдыхал в столичных ночных клубах. Блогерша не комментировала эти слухи.