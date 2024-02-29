Соседов назвал «негодных» к исполнению гимна России артистов

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что певицы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert не годятся для исполнения гимна России.

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По мнению Соседова, гимн страны должен быть спет «красиво, можно и диапазонально». Он считает, что подобное выступление стоит сделать ярким и запоминающимся.

«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен. Во вторую очередь имеет значение, насколько популярный певец будет его петь. Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно», — заявил музыкальный критик.

В феврале Сергей Соседов заступился за певицу Лолиту Милявскую после отмены ее выступлений по просьбам общественников.

Соседов назвал «форменным беззаконием» то, что концертные площадки отказываются проводить концерты Лолиты из-за просьб активистов. Он уверен, что общественники не имеют права лишать певицу работы. Более того, критик считает, что Милявская должна подать в суд на активистов.