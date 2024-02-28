Медведева после скандала ушла с шоу Бузовой и Диброва

Седьмой выпуск шоу "Это нормально?" на телеканале ТНТ оказался скандальным - сразу два героя покинули студию во время эфира, это певец Шура и фигуристка Евгения Медведева.

Евгения Медведева в программе была в женской команде. Напомним, по условиям шоу в каждом выпуске соревнуются женская и мужская команды, участники отвечают на провокационные вопросы, а затем ответы сравнивают с теми, что были получены сотрудниками телеканала во время социологического опроса.

Певец Шура присутствовал в студии как гость.

Беды поначалу ничего не предвещало. Участники обсудили нормально ли организовывать романтические встречи в уборной самолета, пришли к выводу, что это выходит за грани приличия, а затем стали обсуждать, уместно ли брать детей на вечеринки.

Высказался Шура, затем слово взяла Евгения Медведева, пытавшаяся на примере номеров из фигурного катания объяснить разницу между детскими и взрослыми программами. Неожиданно один из зрителей в зале попросил микрофон и стал нелестно высказываться в сторону певца Шуры. Какие именно претензии у зрителя были к исполнителю, осталось неизвестным - из-за обилия нецензурных выражений, речь зрителя оказалась почти полностью "запикана". Шура в долгу не остался, и высказал зрителю все, что о нем думает. Речь артиста также по большей частью состояла из выражений, которые нельзя выпускать в эфир.

В финале своей тирады Шура возмущенно покинул студию и попрощался с Бузовой. Впоследствии он, правда, вернулся.

Демонстративно ушел и зритель-скандалист. На прощание он также высказался, однако, значительная часть его речи была прервана звуковым сигналом.

Евгения Медведева, глядя на все это, просто ушла из студии.

Впоследствии Ольга Бузова прокомментировала уход фигуристки, сказала, что Евгения Медведева не выдержала накала страстей и возможно не была готова к другим провокационным вопросам.