Пригожин высказался об «отмене» Агутина
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя призывы «отменить» певца Леонида Агутина, призвал «не хоронить» его из-за молчания и неопределенной позиции относительно СВО. Соответствующее заявление он сделал в беседе с NEWS.ru.
Пригожин отметил, что Агутин является «уважаемым и талантливейшим музыкантом».
«И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», — сказал продюсер.
По его мнению, Агутин является одним из пяти самых востребованных в России артистов и по-прежнему собирает стадионы.
Напомним, что певец публично не высказывал своей позиции по СВО на Украине. Агутин лишь один раз сказал, что является патриотом.
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