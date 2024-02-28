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Пригожин высказался об «отмене» Агутина

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя призывы «отменить» певца Леонида Агутина, призвал «не хоронить» его из-за молчания и неопределенной позиции относительно СВО. Соответствующее заявление он сделал в беседе с NEWS.ru.

Пригожин высказался об «отмене» Агутина
© РИА Новости

Пригожин отметил, что Агутин является «уважаемым и талантливейшим музыкантом».

«И если мы всех сейчас будем так хоронить, из-за того, кто, что сказал... У нас и так осталось мало хороших артистов», — сказал продюсер.

По его мнению, Агутин является одним из пяти самых востребованных в России артистов и по-прежнему собирает стадионы.

Напомним, что певец публично не высказывал своей позиции по СВО на Украине. Агутин лишь один раз сказал, что является патриотом.

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