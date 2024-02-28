Роскомнадзор обжалует незаконность блокировки аккаунта Крида в Twitch

Роскомнадзор обжалует судебное решение о незаконности блокировки аккаунта певца Егора Крида на платформе Twitch. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Ранее суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида на стриминговой платформе. Певца обвиняли в рекламе азартных игр, но ФНС не смогла предъявить веских доказательств этого.

«Судебное решение будет обжаловано, так как ведомства действовали в соответствии с действующим законодательством о защите информации», — сообщили в Роскомнадзоре.

Напомним, что аккаунт Крида попал под блокировку на Twitch вместе с еще несколькими каналами в апреле 2023 года. Причиной стала реклама казино. При этом в августе певец сообщил, что канал был разблокирован.