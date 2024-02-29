Сын Бари Алибасова отреагировал на сообщения о парализации его отца

Информация о том, что продюсер Бари Алибасов оказался частично парализован после инсульта, не соответствует действительности. Об этом kp.ru рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

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«Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает», — сказал сын шоумена.

Алибасов-младший уточнил, что его диагноз звучит как «неподтвержденный инсульт», потому что жена продюсера Елена Калинина вовремя успела вызвать скорую помощь, не дав развиться инсульту. По его словам, отца могут выписать из больницы 1 марта. Жена и сын Алибасова также отрицают, что у него есть проблемы с памятью.

25 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. 6 февраля Елена Калинина рассказала «Газете.Ru», что продюсер попал в больницу из-за повышенного давления. Она отметила, что музыкант не хотел ехать в медучреждение — его «еле затащили» в карету скорой помощи.