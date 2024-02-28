Лера Кудрявцева призналась, что отправила мужа в «санаторий»

В семье телеведущей Леры Кудрявцевой все негладко. В отношениях с супругом Игорем Макаровым и раньше часто возникали недопониания из-за его нежелания проводить время в семейном кругу и появляться на публике. Но в январе Лера вообще пригрозила мужу разводом из-за его проблем с алкоголем.