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Лера Кудрявцева призналась, что отправила мужа в «санаторий»

В семье телеведущей Леры Кудрявцевой все негладко. В отношениях с супругом Игорем Макаровым и раньше часто возникали недопониания из-за его нежелания проводить время в семейном кругу и появляться на публике. Но в январе Лера вообще пригрозила мужу разводом из-за его проблем с алкоголем.

Лера Кудрявцева призналась, что отправила мужа в «санаторий»
© WomanHit.ru

Сегодня Кудрявцева поделилась с поклонниками новостью, которая заставила многих задуматься, в какой-же «санаторий» уехал возлюбленный Леры.

«Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней (Сочи). Маму — в санаторий (Подмосковье). Муж — тоже в „санатории“. Всех лечить! Всех лечить!» — написала звезда.

В комментариях подписчики предположили, что супруг звезды сейчас находится в рехабе.

Шоу-бизнес
Игорь Макаров
Лера Кудрявцева