Лера Кудрявцева призналась, что отправила мужа в «санаторий»
В семье телеведущей Леры Кудрявцевой все негладко. В отношениях с супругом Игорем Макаровым и раньше часто возникали недопониания из-за его нежелания проводить время в семейном кругу и появляться на публике. Но в январе Лера вообще пригрозила мужу разводом из-за его проблем с алкоголем.
Сегодня Кудрявцева поделилась с поклонниками новостью, которая заставила многих задуматься, в какой-же «санаторий» уехал возлюбленный Леры.
«Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней (Сочи). Маму — в санаторий (Подмосковье). Муж — тоже в „санатории“. Всех лечить! Всех лечить!» — написала звезда.
В комментариях подписчики предположили, что супруг звезды сейчас находится в рехабе.