В Дубае отменили концерт группы «Кино»

Концерт воссозданной сыном Виктора Цоя в 2022 году группы «Кино», который должен был состояться 7 марта в Дубае на Coca-Cola Arena, отменен по «досадным причинам». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу арены.

В пресс-службе группы пояснили, в свою очередь, что выступление в Дубае отменено по решению организаторов. В группе призвали обратиться за возвратом средств по месту приобретения билетов.

В пресс-службах не раскрыли информацию, по каким конкретно причинам был отменен концерт.

По данным портала, группа «Кино» распалась после гибели Виктора Цоя в 1991 году. В 2019 Александр Цой принял решение воссоздать группу. Он собрал музыкантов и начал подготовку к концертам.

В ноябре 2022 года Александр выпустил альбом «12_22». В него вошли студийные записи за десять лет. В частности, попали старые хиты, концертные версии «Кукушки» и «Следи за собой».

Ранее сообщалось, что в Дубае был отменен концерт рокера Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом в РФ). Организаторы пояснили, что решение обусловлено состоянием здоровья музыканта.