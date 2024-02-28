Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации

Информация о госпитализации известной советской теле- и радиоведущей Ангелины Вовк не соответствует действительности. Об этом сообщает Shot со ссылкой на ее директора Светлану Торгало.

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О том, что Вовк попала в больницу в Москве из-за обострения хронического заболевания, сообщил ранее Telegram-канал «112». Он уточнил, что у Вовк возникли проблемы с бронхами. Также отмечалось, что телеведущую планируют перевести в профильное отделение больницы в ближайшее время.

Торгало заявила, что в настоящее время 81-летняя народная артистка РФ находится на даче. По ее словам, Вовк регулярно проходит обследования в поликлинике, и у телеведущей не наблюдается проблем с бронхами.

Ранее появилась информация о госпитализации продюсера Бари Алибасова в реанимацию одной из московских клиник. СМИ сообщали, что 76-летний продюсер находился в состоянии оглушения. Отмечалось, что врачи подозревали у него инсульт.