Наргиз объяснила свое выдворение из Узбекистана неблагонадежностью страны

Отвечая на вопрос фаната о том, действительно ли ее «выдворили» из Узбекистана, артистка заверила, что сама покинула неблагонадежную страну. При этом Наргиз похвасталась, что ей есть под каким флагом выступать, намекнув на наличие американского и израильского гражданства. Певица пообещала в скором времени порадовать поклонников новыми песнями и подчеркнула, что не думает о финансах, так как для этого у нее есть бухгалтер.