Концерт Славы Марлоу отменили в одном из городов России

Концерт рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) отменили в одном из городов России. Об этом говорится на сайте площадки Arena Hall в Воронеже.

Запланированное на 8 марта выступление артиста не состоится. Мероприятие отменили без переноса.

Все купленные зрителями билеты подлежат возврату, об этом сообщается на официальной странице рэпера.

Ранее концерты певицы Aнны Asti отменили в ряде городов России. Под угрозой срыва оказался весь тур артистки по стране.