Бузова высказалась об интиме на первом свидании

Недавно певица Ольга Бузова призналась, что у нее появился возлюбленный. Во время шоу «Это нормально?», которое артистка ведет вместе с телеведущим Дмитрием Дибровым, она решила пойти на откровения.

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В новом выпуске был поднят вопрос интимной близости на первом свидания. Певица тоже решила поучаствовать в беседе.

— Если это будет тот самый мужчина, я потащу его домой сразу без свидания и не на ночь, а на всю жизнь, — призналась она.

Пока что Ольга не раскрыла личность своего нового партнера, оставив догадки фанатов без ответа.

Ольга Бузова давно мечтает создать собственную семью, стать супругой и матерью. При этом, по словам знаменитости, перед ней никогда не будет стоять выбор между карьерой или бытом. В рамках одного из интервью мать Ольги Бузовой призналась, что ее дочь сейчас не состоит в отношениях. Звездная родительница также рассказала, почему у исполнительницы не получается построить крепкие и доверительные связи.