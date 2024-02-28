Решена судьба наследства Жени Белоусова

«Изначально Роман хотел получить именно исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ни на что другое мы не претендовали. Так что в итоге пришли к соглашению: Роман просит суд вернуть иск, а затем они с сестрой оформляют у нотариуса свидетельство о вступлении в наследство», — сказал он.