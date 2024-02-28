В Литве отменили концерт американской певицы из-за видео с российской символикой

Анонсировавшийся на 4 марта в Каунасе концерт американской певицы LP отменен.

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Причина демарша литовской стороны: ранее артистка выложила в своей соцсети видео, где хвастается подарком от российских поклонников - кофтой с принтом в цветах нашего триколора.

При этом в ответ на критику певица далее заявила, что любит своих фанатов со всего мира. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

Факт отмены шоу певицы подтвердила администрация каунасской площадки - на ее официальном сайте. При этом размещенное LP видео устроители охарактеризовали как "неоднозначное".

Деньги за купленные билеты обещают вернуть. Соответствующий пункт уже убран и из графика тура артистки на ее сайте.