На «Золотом Граммофоне», который 25 февраля прошел в Санкт-Петербурге», присутствующим журналистам раздали «компромат» на певца Shaman. Об этом узнали «Страсти».

Издание отмечает, что «компромат» на артиста представляет собой подборку высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. В них он критикует Shaman, в частности, обвиняя певца в неискренности.

В качестве примера он привел ситуацию с исполнением гимна на ВДНХ, куда вместе с Shaman были приглашены дети из новых регионов.

«Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Шаман и пара стоящих рядом артисток», — утверждается в материалах.

До этого музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что певцу Shaman (Ярославу Дронову) не стоит зацикливаться на патриотических композициях, а пытаться разнообразить свой репертуар лирикой.