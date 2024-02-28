В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова

Певец Эмин Агаларов анонсировал во «ВКонтакте» изменения гастрольного графика.

Агаларов сообщил, что концерт в Челябинске отменен. Выступление должно было пройти 5 марта 2024 года в театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Причины, почему концерт не состоится, неизвестны. Зрители могут вернуть билеты в месте приобретения.

Эмин добавил, что концерт в Екатеринбурге пройдет 24 марта в ККТ «Космос». А в Тюмени — 25 марта в концертном зале Тюменской Филармонии.

В феврале Эмин Агаларов заявил, что большие деньги и слава не приносят счастья. Он привел в пример таких звезд, как Элвис Пресли, Владимир Высоцкий, Фредди Меркьюри и Джон Леннон. По мнению артиста, они были несчастны.

Агаларов считает, чем успешнее и популярнее человек, тем в меньшем пространстве он вынужден существовать. Он также заявил, что успех может быть губительным для личной жизни.