Названо имя новой возлюбленной Тимура Родригеза

Шоумен Тимур Родригез состоит в отношениях с 33-летней актрисой Катей Кабак, утверждает StarHit. Девушка известна по ролям в фильмах «Клуб», «Универ», «Мажор в Сочи» и «Гуляй, Вася!».

Пара уже выходила в свет дважды. Они позировали фотографам на премьерных показах «Прошлые жизни» и «Слово пацана» в Москве. При этом и Кабак, и Родригез ранее были в браке. У последнего в браке с Анной Девочкиной родились два ребенка.

Факт развода Родригез подтвердил осенью 2023 года. При этом он отметил, что расставание прошло без скандалов и бывшие супруги остаются «безумно любящими родителями своих детей».