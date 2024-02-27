Заболевшая певица Zivert останется в проекте «Голос»

Певица Zivert, сообщившая о болезни и отменившая до осени концерты и корпоративы, останется в проекте «Голос» на Первом канале. Она участвует в шоу в качестве наставника.

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Комментарий канала приводит сайт Woman.ru.

«Артистка планирует и дальше принимать участие в проекте, пока никаких изменений в проекте не планируется», - сообщили на Первом.

Сама певица отмечала, что «Голос» будет единственной ее физической активностью. Она обещала довести работу в проекте до конца.

Ей не придется выходить на сцену – певица будет сидеть в кресле, а заниматься с конкурсантами предстоит в студии.

Ранее Zivert сообщила о серьезных проблемах со здоровьем, которые мучают ее длительное время. До осени она будет проходить реабилитацию и восстанавливаться. Несмотря на это, артистка продолжит записывать новые песни.